Устюгов пропустит этапы Кубка мира в США и Канаде из-за проблем с визой

Российский лыжник Сергей Устюгов пропустит заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США. Соревнования состоятся в марте в Квебеке, Миннеаполисе и Кэнморе.

Устюгов в Instagram объявил о том, что 15 марта примет участие в любительской "Гонке Легкова" в Московской области. На уточняющий вопрос о североамериканских этапах лыжник ответил так:

"Так туда же визы нужно делать, а у нас ничего не готово. А в прошлом году Глебу Ретивых просто не сделали. Поживем - увидим. У меня нет канадской визы".

Заключительные этапы Кубка мира

Всего Устюгов пропустит пять гонок в середине марта:

14 марта - Квебек - Спринт (КС).

15 марта - Квебек - Спринт (СС).

17 марта - Миннеаполис - Спринт (СС).

20 марта - Кэнмор - Масс-старт (СС).

21 марта - Кэнмор - Гонка преследования (КС).

Общий зачёт Кубка мира

В общем зачёте Кубка мира Устюгов идет на третьем месте, набрав 845 очков. Он уступает россиянину Александру Большунову (1081) и норвежцу Йоханнесу Клебо (1006).