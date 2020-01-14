Российский лыжник Сергей Устюгов пропустит заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США. Соревнования состоятся в марте в Квебеке, Миннеаполисе и Кэнморе.
Устюгов в Instagram объявил о том, что 15 марта примет участие в любительской "Гонке Легкова" в Московской области. На уточняющий вопрос о североамериканских этапах лыжник ответил так:
"Так туда же визы нужно делать, а у нас ничего не готово. А в прошлом году Глебу Ретивых просто не сделали. Поживем - увидим. У меня нет канадской визы".
Всего Устюгов пропустит пять гонок в середине марта:
В общем зачёте Кубка мира Устюгов идет на третьем месте, набрав 845 очков. Он уступает россиянину Александру Большунову (1081) и норвежцу Йоханнесу Клебо (1006).
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