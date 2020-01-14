Карпин рассказал, как "Спартак" не смог подписать Салаха и Астори

Бывший тренер "Спартака" Валерий Карпин вспомнил об игроках, которых не смог подписать московский клуб во время его работы. По словам специалиста, красно-белые вели переговоры с египетским нападающим Мохамедом Салахом.

Нынешний форвард "Ливепруля" не захотел ехать в Россию и выбрал продолжение карьеры в Европе.

"Не хватило желания. До обсуждения цифр не дошло, потому что он не хотел ехать в Россию и думал о карьере в Европе", - заявил Карпин в интервью на Youtube-канале "Красава".

Отметим, Салах с 2012 года выступает в Европе. Египтянин играл за швейцарский "Базель", "Челси", "Рому", "Фиорентину" и "Ливерпуль".

Трансфер Астори

Также Карпин рассказал о несостоявшемся переходе Давиде Астори, который даже прошел медобследование для красно-белых.

"Астори, который отказался в последний момент. Съездил на медобследование, но почему-то не захотел ехать в Россию", - заявил Карпин.

Астори на протяжении всей карьеры выступал за итальянские команды. В 2018 году он скончался от сердечного приступа в возрасте 31 года.