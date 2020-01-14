Макгрегор высказал своё отношение к россиянам

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор вспомнил свою поездку в Россию в 2019 году. По словам ирландца, ему понравилось в Москве.

"Мне понравилось. Я побывал в Москве, и там было потрясающе. Москва прекрасное место, как и Россия в целом. Должен отметить, я был очень впечатлен. Много хороших людей", — заявил в интервью ESPN Макгрегор.

Кроме того, Макгрегор в очередной раз высказал желание взять реванш у Хабиба Нурмагомедова. Ирландец заявил, что россиянин "не сможет убежать" от него.

Ранее Макгрегор признался в том, что плохо подготовился к поединку в октябре 2018 года. По его словам, причина тому — употребление алкоголя на протяжении недели перед боем.