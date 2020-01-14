Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин ждёт момента выхода на 10-е место в списке снайперов НХЛ. На счету россиянина 686 шайб. Следующий рубеж форвард преодолеет, если забьет пять голов.

Менее 700 шайб в первой десятке снайперов на счету Марка Мессье, Стива Айзермана и Марио Лемье.

"Это все легенды. Это будет исторический момент. Но я не собираюсь зацикливаться на этом. Для меня главное играть с полной отдачей, делать то, что у меня получается. А дальше будет видно", - заявил Овечкин в интервью пресс-службе НХЛ.