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Овечкин назвал историческим моментом попадание в топ-10 снайперов НХЛ

Спорт » Командные виды » Хоккей

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин ждёт момента выхода на 10-е место в списке снайперов НХЛ. На счету россиянина 686 шайб. Следующий рубеж форвард преодолеет, если забьет пять голов.

Менее 700 шайб в первой десятке снайперов на счету Марка Мессье, Стива Айзермана и Марио Лемье.

"Это все легенды. Это будет исторический момент. Но я не собираюсь зацикливаться на этом. Для меня главное играть с полной отдачей, делать то, что у меня получается. А дальше будет видно", - заявил Овечкин в интервью пресс-службе НХЛ.

Лучшие снайперы в истории НХЛ

  1. Уэйн Гретцки (Канада) - 894 шайбы.
  2. Горди Хоу (Канада) - 801.
  3. Яромир Ягр (Чехия) - 766.
  4. Бретт Халл (США) - 741.
  5. Марсель Дионн (Канада) - 731.
  6. Фил Эспозито (Канада) - 717.
  7. Майк Гартнер (Канада) - 708.
  8. Марк Мессье (Канада) - 694.
  9. Стив Айзерман (Канада) - 692.
  10. Марио Лемье (Канада) - 690.
  11. Александр Овечкин (Россия) - 686.

 

Темы нхл хоккей александр овечкин вашингтон кэпиталз
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