Deloitte назвал доход "Зенита". Клуб вошел в топ-30 в Европе

Футбольный клуб "Зенит" вошел в топ-30 самых доходных клубов Европы по итогам сезона. Заработок питерцев составил 180,4 млн евро. Вместе с тем данные по российскому клубу предоставлены за 2018 год, а не сезон-2018/19, как у остальных в рейтинге.

"Зенит" занял 28-е место среди 30 команд. Сопоставимые доходы за сезон получили голландский "Аякс" (199,4 млн евро), португальские "Бенфика" (197,6) и "Порту" (176,2), английские "Вулверхэмптон" (195,5) и "Кристал Пэлас" (174,5), испанская "Валенсия" (184,7) и немецкий "Айнтрахт" (183,8).

У остальных клубов доходы выше 200 млн евро. Как ранее сообщала "Правда.Ру", возглавляет список "Барселона". Футбольный клуб за сезон заработал рекордные 840,8 млн евро.