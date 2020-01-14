Футбольный клуб "Зенит" вошел в топ-30 самых доходных клубов Европы по итогам сезона. Заработок питерцев составил 180,4 млн евро. Вместе с тем данные по российскому клубу предоставлены за 2018 год, а не сезон-2018/19, как у остальных в рейтинге.
"Зенит" занял 28-е место среди 30 команд. Сопоставимые доходы за сезон получили голландский "Аякс" (199,4 млн евро), португальские "Бенфика" (197,6) и "Порту" (176,2), английские "Вулверхэмптон" (195,5) и "Кристал Пэлас" (174,5), испанская "Валенсия" (184,7) и немецкий "Айнтрахт" (183,8).
У остальных клубов доходы выше 200 млн евро. Как ранее сообщала "Правда.Ру", возглавляет список "Барселона". Футбольный клуб за сезон заработал рекордные 840,8 млн евро.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.