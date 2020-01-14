17-летняя внучка Ельцина выйдет замуж за Смолова

Футболист Фёдор Смолов состоит в отношениях с 17-летней Марией Юмашевой, внучкой первого президента России Бориса Ельцина. В следующем году, когда девушка станет совершеннолетней, пара собирается пожениться, сообщает "7дней".

Смолов и Юмашева провели несколько недель в отпуске на Карибах. Футболиста не смущает юный возраст возлюбленной, а семья девушки не против её отношений с 29-летним футболистом. Церемония бракосочетания состоится на острове Сент-Барт.

Семья Марии Юмашевой

Мать Марии — Татьяна Юмашева (бывшая Дьяченко), дочь Бориса Ельцина. Ранее работала советником президента РФ и советником администрации президента РФ. По информации из открытых источников, совместно с мужем является владелицей элитной недвижимости в центре Москвы, а также пакета акций ОАО "Сити".

Отец Марии — Валентин Юмашев. В советские годы работал журналистом, после чего начал карьеру политика. Работал советником президента РФ, главой администрации президента РФ. Также входил в Совет безопасности РФ.