Российских спортсменов могут допустить к разбирательствам WADA и РУСАДА

Руководитель правового управления ОКР Александра Бриллиантова сообщила, что российские спортсмены могут стать участниками процесса в CAS между WADA и РУСАДА. Для этого каждому заинтересованному лицу необходимо получить допуск от арбитража.

По слова Бриллиантовой, в процессе есть поименованные третьи лица, среди которых ОКР, МОК, ПКР (Паралимпийский комитет России) и МПК (Международный паралимпийский комитет). Также существуют непоименованные третьи лица.

"Есть непоименованный круг возможных третьих лиц, чьи права и интересы затронуты решением WADA, но чей статус их как третьего лица и допуск в арбитраж будет рассматриваться отдельно Спортивным арбитражным судом", - заявила Бриллиантова в интервью ТАСС.

WADA против России

9 декабря 2019 года WADA применило санкции к России, среди которых запрет на участие команды в крупных международных соревнованиях (олимпийских играх и чемпионатах мира) на четыре года. РУСАДА, которое является второй стороной процесса, не согласилось с таким решением 24 декабря. Теперь дело будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде (CAS).