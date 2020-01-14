"Барселона" возглавила рейтинг самых доходных футбольных клубов

"Барселона" в сезоне-2018/19 заработала 840,8 млн евро. Такую цифру даёт аудиторская компания "Deloitte". Каталонцы возглавили рейтинг клубов по самому высокому доходу.

Впервые футбольный клуб преодолел отметку в 800 млн евро за сезон. Кроме "Барселоны", в первой десятке рейтинга "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Бавария", "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Челси" и "Ювентус".

Топ-10 самых доходных футбольных клубов