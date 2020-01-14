Овечкин поблагодарил Селянне, достижение которого превзошел в НХЛ

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отреагировал на выход на 11-е место в списке снайперов за всю историю НХЛ. В игре с "Каролиной" россиянин забросил две шайбы и довел свой счёт голов до 686.

Россиянин в списке снайперов обошел Теему Селянне, в активе которого 684 шайбы.

"Спасибо, брат!!! Большая честь находиться рядом с тобой", - написал Овечкин в Twitter.

Для того чтобы войти в десятку снайперов НХЛ, Овечкину нужно забросить пять шайб. Тогда россиянин обойдет Марио Лемье. Лучшим в этом списке остаётся легендарный Уэйн Гретцки, который за свою карьеру забросил 894 шайбы.

Лучшие снайперы в истории НХЛ