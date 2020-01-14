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Овечкин поблагодарил Селянне, достижение которого превзошел в НХЛ

Спорт » Командные виды » Хоккей

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отреагировал на выход на 11-е место в списке снайперов за всю историю НХЛ. В игре с "Каролиной" россиянин забросил две шайбы и довел свой счёт голов до 686.

Россиянин в списке снайперов обошел Теему Селянне, в активе которого 684 шайбы.

"Спасибо, брат!!! Большая честь находиться рядом с тобой", - написал Овечкин в Twitter.

Для того чтобы войти в десятку снайперов НХЛ, Овечкину нужно забросить пять шайб. Тогда россиянин обойдет Марио Лемье. Лучшим в этом списке остаётся легендарный Уэйн Гретцки, который за свою карьеру забросил 894 шайбы.

Лучшие снайперы в истории НХЛ

  1. Уэйн Гретцки (Канада) - 894 шайбы.
  2. Горди Хоу (Канада) - 801.
  3. Яромир Ягр (Чехия) - 766.
  4. Бретт Халл (США) - 741.
  5. Марсель Дионн (Канада) - 731.
  6. Фил Эспозито (Канада) - 717.
  7. Майк Гартнер (Канада) - 708.
  8. Марк Мессье (Канада) - 694.
  9. Стив Айзерман (Канада) - 692.
  10. Марио Лемье (Канада) - 690.
  11. Александр Овечкин (Россия) - 686.
Темы нхл хоккей александр овечкин вашингтон кэпиталз
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