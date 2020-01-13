Турецкий футболист Шукюр обвинил Эрдогана в своей бедности

Экс-футболист сборной Турции Хакан Шукюр работает в США таксистом. Спортсмен считает, что к столь плачевному состоянию его дел приложил руку лично президент республики Реджеп Эрдоган.

В 2016 году Шукюр в соцсетях опубликовал пост с критикой Эрдогана. Власти Турции признали бывшего футболиста членом организации, связанной с Фетхуллахом Гюлленом, который из США управлял попыткой госпереворота.

Хакан уехал в Сан-Франциско, где открыл кафе, но столкнулся с преследованием со стороны турков. Футболист попросил помощи у ФБР и уехал в Вашингтон. Теперь он вынужден работать в двух местах — таксистом и продавцом книг.

"Сейчас я приступаю к работе. У меня не осталось ничего и нигде. Эрдоган забрал у меня всё. Моё право на свободу, право изъяснения и самовыражения, право работать", — цитирует Шукюра Mundo Deportivo.

Карьера Хакана Шукюра

Шукюр известен успешными выступлениями за "Галатасарай", в том числе в Лиге чемпионов. Вместе с командой он выиграл Кубок УЕФА-2000 и Суперкубок УЕФА-2001.

В 2003 году был признан лучшим футболистом Турции за предыдущие 50 лет. Шукюр является лучшим бомбардиром в истории турецкой сборной — 51 гол в 112 матчах.

За пределами Турции выступал в составе итальянских "Торино", "Интера" и "Пармы", а также за английский "Блэкберн".