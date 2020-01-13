Российские волейболистки узнали соперников по Олимпиаде-2020

Сборная России по волейболу среди женщин попала в группу В на Олимпиаде-2020. Команда Серджио Бузато сыграет с командами США, Китая, Италии, Аргентины и Турции, сообщает пресс-служба сборной.

Всего в турнире сыграют 12 команд. По четыре из каждой группы выйдут в плей-офф. Волейболистки сыграют с 25 июля по 9 августа.

Сборная России выиграла две серебрянные медали на Олимпийских играх в 2000 и 2004 годах. После этого команда трижды становилась пятой.