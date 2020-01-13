Российские фигуристы завоевали золото юношеской Олимпиады в танцах

Фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано выиграли золото зимней юношеской Олимпиады в танцах на льду. В сумме российский дуэт получил 164,63 балла.

Второе место заняли Софья Тютюнина и Александр Шустицкий (159,15 балла). Третьими стали американцы Катарина Вольфкости и Дфеффри Чен (152,43 балла).

Ранее золото завоевала спортивная пара Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, серебро - Диана Мухаметзянова и Илья Миронов.

В соревновании одиночников серебро завоевал Андрей Мозалев, бронзу - Даниил Самсонов.