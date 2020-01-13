Хореограф и постановщик Илья Авербух отреагировал на информацию СМИ о заработке фигуристки Евгении Медведевой за участие в его ледовом шоу. Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира получает 150 тыс. рублей, а Алина Загитова за шоу Татьяны Навки — 10 тыс. долларов.

Авербух назвал информацию ложью и заявил, что заработок Медведевой выше.

"Распространенная ранее информация, что Евгения Медведева получала в моих шоу 150 тысяч рублей за выступление, не соответствует действительности. На днях я давал интервью, где рассказал про средний заработок фигуристов в ледовых шоу в России. Повторюсь, еще раз — средний! Я возмущен искажением информации из моего интервью.

Ряд СМИ сделал странный вывод, что Евгению Медведеву можно отнести к "среднему заработку" экс-фигуристов. Это является абсолютной клеветой. Раскрывать суммы мы, безусловно, не будем, потому что это является коммерческой тайной. Евгения, конечно, получает больше 150 тысяч", — заявил Авербух в интервью ТАСС.