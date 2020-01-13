Слуцкий считает Путина самым влиятельным человеком в российском футболе

Главный тренер "Рубина" и бывший наставник сборной России Леонид Слуцкий рассказал о том, почему он считает Владимира Путина самым влиятельным человеком в российском футболе.

"Думаю, самый влиятельный человек в стране - он и самый влиятельный человек в российском футболе. Владимир Путин - самый влиятельный человек в российском футболе? Думаю, да. Потому что когда глава государства говорит о том, что мы должны больше заниматься воспитанием собственных спортсменов, это автоматически становится сигналом для всех видов деятельности, для введения лимитов и так далее. Он - человек, который при желании может повлиять на все процессы", - заявил Слуцкий в интервью "Медузе".

Слуцкий ранее работал с командами "Москва", "Крылья Советов", ЦСКА. Тренер возглавлял сборную России на Евро-2016. После этого руководил британским "Халл Сити" и голландским "Витессом". В декабре 2019 года вернулся в Россию и возглавил казанский "Рубин".