Врачи "Уфы" спасли жизнь пассажиру самолёта, летевшего на Кипр

Медицинская служба футбольного клуба "Уфа" оказала первую помощь пассажиру самолёта, направлявшегося на Кипр. Команда летела на сбор в Айя-Напу, сообщает "РИА Новости".

По словам главы пресс-службы уфимцев Сергея Тертышного, мужчина упал в проходе на реабилитолога Александра Самородова. Ему сразу же начали оказывать помощь. После вмешательства врача парень пришел в сознание.

"Парень был абсолютно трезвый. Он был не один, это был музыкальный коллектив, который летел на гастроли. Этот пассажир падал не один раз. В первый его друзья немного посмеялись, улыбались, думали, что ничего серьезного. Потом прошло секунд 15, а он уже рухнул без сознания", - заявил Тертышный.

Кроме того, глава пресс-службы вспомнил, что такое с врачами "Уфы" случается не в первый раз. По его словам, медслужба клуба оказывала помощь в самолёте как минимум четырежды.