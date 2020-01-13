Хоккеист "Рейнджерс" Шестёркин рассказал о дорогой жизни в США

Российский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестёркин рассказал о том, как прошли его первые месяцы в США. Игрок 8 января дебютировал в составе команды. В двух матчах он одержал две победы.

Шестёркин отметил, что жизнь в Нью-Йорке значительно дороже российской. В особенности хоккеиста удивила цена на недвижимость в США.

"Приезжайте сюда и вы поймете, что в Москве еще рай. Я тут насчет жилья интересовался, так на эти деньги в Санкт-Петербурге можно снять этаж в элитном доме. В Москве, наверное, половину этажа", - заявил Шестёркин в интервью "Спорт-Экспрессу".

Карьера Игоря Шестёркина

Голкипер в КХЛ выступал за московский "Спартак" и СКА. В лиге он провел 117 матчей, в которых одержал 80 побед, отражая 93,5% бросков.

За сборную России выступал на чемпионате мира-2018, где команда стала шестой.