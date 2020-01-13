Тренер Леонид Слуцкий рассказал, как его путают с депутатом ЛДПР

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о том, как его путают с депутатом ЛДПР Леонидом Слуцким. У футбольного специалиста отчество Викторович, у политика — Эдуардович.

По словам тренера, ему не слишком мешает сходство в имени и фамилии, но несколько смешных историй происходили. Так, однажды в Instagram ему написала девушка, которая была разочарована работой депутата Слуцкого.

"Она писала, что я должен срочно покинуть свой пост в Государственной думе, что человеку с моими моральными ценностями, поведением там не место. Я ответил: "Извините, действительно, есть Леонид Слуцкий депутат, но я Леонид Слуцкий — футбольный тренер. Он Эдуардович, я Викторович". Она не услышала меня и продолжила. Я во второй раз пишу: "Ну я всё понял, я разделяю, наверное, ваш гнев, но это не я". Когда она поняла, что обозналась, то в секунду переобулась и пригласила меня вступить в общество по защите от домашнего насилия", — заявил Слуцкий в интервью "Медузе".

Путают тренера и политика не только подписчицы Instagram, но и работники СМИ.