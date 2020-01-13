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"Спартак" отправился на сбор в ОАЭ без шведа Ларссона

Спорт » Командные виды » Футбол

"Спартак" вылетел на сбор в Абу-Даби, где команда пробудет до 24 января. Главный тренер Доменико Тедеско привлек к занятиям 26 футболистов, сообщает пресс-служба красно-белых.

С командой не полетел нападающий Джордан Ларссон. Он присоединится к "Спартаку" позже: сейчас форвард находится в составе сборной Швеции.

Состав "Спартака" на сборе в ОАЭ

Вратари

  • Тимур Акмурзин.
  • Александр Максименко.
  • Артём Поплевченков.
  • Артём Ребров.
  • Александр Селихов.

Защитники

  • Айртон.
  • Георгий Джикия.
  • Илья Гапонов.
  • Андрей Ещенко.
  • Самуэль Жиго.
  • Илья Кутепов.
  • Павел Маслов.
  • Николай Рассказов.

Полузащитники

  • Малкольм Баду.
  • Зелимхан Бакаев.
  • Максим Глушенков.
  • Аяз Гулиев.
  • Роман Зобнин.
  • Алекс Крал.
  • Дмитрий Маркитесов.
  • Лоренсо Мельгарехо.
  • Резиуан Мирзов.
  • Гус Тиль.
  • Наиль Умяров.
  • Андре Шюррле.

Нападающий

  • Эсекель Понсе.

 

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