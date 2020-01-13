"Спартак" отправился на сбор в ОАЭ без шведа Ларссона

"Спартак" вылетел на сбор в Абу-Даби, где команда пробудет до 24 января. Главный тренер Доменико Тедеско привлек к занятиям 26 футболистов, сообщает пресс-служба красно-белых.

С командой не полетел нападающий Джордан Ларссон. Он присоединится к "Спартаку" позже: сейчас форвард находится в составе сборной Швеции.

Состав "Спартака" на сборе в ОАЭ

Вратари

Тимур Акмурзин.

Александр Максименко.

Артём Поплевченков.

Артём Ребров.

Александр Селихов.

Защитники

Айртон.

Георгий Джикия.

Илья Гапонов.

Андрей Ещенко.

Самуэль Жиго.

Илья Кутепов.

Павел Маслов.

Николай Рассказов.

Полузащитники

Малкольм Баду.

Зелимхан Бакаев.

Максим Глушенков.

Аяз Гулиев.

Роман Зобнин.

Алекс Крал.

Дмитрий Маркитесов.

Лоренсо Мельгарехо.

Резиуан Мирзов.

Гус Тиль.

Наиль Умяров.

Андре Шюррле.

Нападающий