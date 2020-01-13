"Спартак" отправился на сбор в ОАЭ без шведа Ларссона
"Спартак" вылетел на сбор в Абу-Даби, где команда пробудет до 24 января. Главный тренер Доменико Тедеско привлек к занятиям 26 футболистов, сообщает пресс-служба красно-белых.
С командой не полетел нападающий Джордан Ларссон. Он присоединится к "Спартаку" позже: сейчас форвард находится в составе сборной Швеции.
Состав "Спартака" на сборе в ОАЭ
Вратари
- Тимур Акмурзин.
- Александр Максименко.
- Артём Поплевченков.
- Артём Ребров.
- Александр Селихов.
Защитники
- Айртон.
- Георгий Джикия.
- Илья Гапонов.
- Андрей Ещенко.
- Самуэль Жиго.
- Илья Кутепов.
- Павел Маслов.
- Николай Рассказов.
Полузащитники
- Малкольм Баду.
- Зелимхан Бакаев.
- Максим Глушенков.
- Аяз Гулиев.
- Роман Зобнин.
- Алекс Крал.
- Дмитрий Маркитесов.
- Лоренсо Мельгарехо.
- Резиуан Мирзов.
- Гус Тиль.
- Наиль Умяров.
- Андре Шюррле.
Нападающий