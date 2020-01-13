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Источник Правда.Ру

Юрлова вернется в состав сборной России, Павлову заявят на эстафету

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Биатлонистка Екатерина Юрлова вернется в состав сборной России на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Спортсменка пропустила старт в Оберхофе из-за болезни.

Ранее Юрлову в сборной заменила Анастасия Поршнева. Теперь она отправится на Кубок IBU. 

Кроме того, на эстафетную гонку в Рупольдинге может быть вызвана Евгения Павлова, которая хорошо выступает на втором по значимости турнире Международного союза биатлонистов (IBU).

"Вчера меня проинформировали, что Катя сможет выступить в Рупольдинге, так что если ничего больше не произойдет, мы произведем обратную замену. В остальном изменений быть не должно: поедем тем же составом", - заявил глава СБР Владимир Драчев в интервью ТАСС.

Состав сборной России на этап Кубка мира в Рупольдинге

Женщины

  • Екатерина Юрлова-Перхт.
  • Светлана Миронова.
  • Лариса Куклина.
  • Ирина Старых.
  • Кристина Резцова.

Мужчины

  • Александр Логинов.
  • Матвей Елисеев.
  • Евгений Гараничев.
  • Эдуард Латыпов.
  • Никита Поршнев.
  • Карим Халили.
Темы биатлон екатерина юрлова кубок мира по биатлону
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