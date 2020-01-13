Биатлонистка Екатерина Юрлова вернется в состав сборной России на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Спортсменка пропустила старт в Оберхофе из-за болезни.
Ранее Юрлову в сборной заменила Анастасия Поршнева. Теперь она отправится на Кубок IBU.
Кроме того, на эстафетную гонку в Рупольдинге может быть вызвана Евгения Павлова, которая хорошо выступает на втором по значимости турнире Международного союза биатлонистов (IBU).
"Вчера меня проинформировали, что Катя сможет выступить в Рупольдинге, так что если ничего больше не произойдет, мы произведем обратную замену. В остальном изменений быть не должно: поедем тем же составом", - заявил глава СБР Владимир Драчев в интервью ТАСС.
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