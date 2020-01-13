Юрлова вернется в состав сборной России, Павлову заявят на эстафету

Биатлонистка Екатерина Юрлова вернется в состав сборной России на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Спортсменка пропустила старт в Оберхофе из-за болезни.

Ранее Юрлову в сборной заменила Анастасия Поршнева. Теперь она отправится на Кубок IBU.

Кроме того, на эстафетную гонку в Рупольдинге может быть вызвана Евгения Павлова, которая хорошо выступает на втором по значимости турнире Международного союза биатлонистов (IBU).

"Вчера меня проинформировали, что Катя сможет выступить в Рупольдинге, так что если ничего больше не произойдет, мы произведем обратную замену. В остальном изменений быть не должно: поедем тем же составом", - заявил глава СБР Владимир Драчев в интервью ТАСС.

Состав сборной России на этап Кубка мира в Рупольдинге

Женщины

Екатерина Юрлова-Перхт.

Светлана Миронова.

Лариса Куклина.

Ирина Старых.

Кристина Резцова.

Мужчины