Головин прокомментировал ничью "Монако" с "ПСЖ"

Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о ничьей с "ПСЖ" в матче чемпионата Франции. Команды в воскресенье вечером сыграли со счетом 3:3 в Париже.

По словам Головина, который сделал две результативные передачи, игра должна была понравиться болельщикам. Ничейный результат он назвал приемлемым для "Монако".

"Мы могли победить, могли и проиграть, но учитывая, как складывалась игра, ничья это приемлемый результат в данной ситуации. Тем более играли мы против лидера чемпионата в гостях. Конечно, у них есть индивидуально очень сильные футболисты, все их прекрасно знают, и сегодня они выделялись. Здесь нет ничего нового. Но и мы смотрелись неплохо, старались отвечать атакой на атаку и навязывать свою игру. В целом этот матч нам можно занести в актив", — заявил Головин в интервью "СЭ".

Ответный матч "Монако" и "ПСЖ"

Команды уже 15 января проведут еще одну игру. "Монако" примет "ПСЖ" на своем поле в рамках 15-го тура чемпионата. Игра была перенесена из-за непогоды.