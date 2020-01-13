Российский хоккеист "Нью-Джерси Дэвилз" Никита Гусев рассказал о том, как прошла его адаптация в США. Россиянин подписал контракт с командой в июле 2019 года.
"Все отлично, нравится. Семья постоянно ходит на хоккей, на каждый мой матч. Я живу в приятном районе в Нью-Джерси напротив Манхэттена, всегда пользуюсь возможностью просто выйти и погулять с дочкой.
Скучаю ли по продуктам? Да нет. Гречка у меня есть дома, значит, все хорошо", - заявил Гусев в интервью "Матч ТВ".
27-летний Гусев ранее выступал в КХЛ в составе нескольких команд:
В КХЛ провел 391 матч, в которых набрал 332 очка (119 шайб+213 передач).
За сборную России Гусев отыграл 29 матчей, в которых заработал 46 очков (16+30). Нападающий стал лучшим бомбардиром Олимпиады-2018, завоевав с командой золотые медали.
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