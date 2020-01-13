Хоккеист Гусев продолжает есть гречку в США

Российский хоккеист "Нью-Джерси Дэвилз" Никита Гусев рассказал о том, как прошла его адаптация в США. Россиянин подписал контракт с командой в июле 2019 года.

"Все отлично, нравится. Семья постоянно ходит на хоккей, на каждый мой матч. Я живу в приятном районе в Нью-Джерси напротив Манхэттена, всегда пользуюсь возможностью просто выйти и погулять с дочкой. Скучаю ли по продуктам? Да нет. Гречка у меня есть дома, значит, все хорошо", - заявил Гусев в интервью "Матч ТВ".

Карьера Никиты Гусева

27-летний Гусев ранее выступал в КХЛ в составе нескольких команд:

ЦСКА - 2010-2012;

"Амура" - 2012-2013;

"Югры" - 2013-2015;

СКА - 2015-2019.

В КХЛ провел 391 матч, в которых набрал 332 очка (119 шайб+213 передач).

За сборную России Гусев отыграл 29 матчей, в которых заработал 46 очков (16+30). Нападающий стал лучшим бомбардиром Олимпиады-2018, завоевав с командой золотые медали.