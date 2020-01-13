Российская фигуристка Елизавета Туктамышева не оставляет попыток выучить четверной прыжок. На тренировке она пыталась исполнить сальхов в четыре оборота. Чемпионка мира и Европы упала во время исполнения элемента.
Туктамышева ранее на тренировке исполнила четверной тулуп. Во время выступления на чемпионате России в Красноярске она не смогла этого повторить.
По словам спортсменки, после четверного тулупа необходимо учить сальхов. На чемпионате России Туктамышева заняла четвертое место, став запасной на чемпионат Европы.
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