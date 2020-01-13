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Туктамышева упала во время исполнения четверного сальхова

Спорт » Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева не оставляет попыток выучить четверной прыжок. На тренировке она пыталась исполнить сальхов в четыре оборота. Чемпионка мира и Европы упала во время исполнения элемента.


Четверной сальхов Туктамышевой.

Туктамышева ранее на тренировке исполнила четверной тулуп. Во время выступления на чемпионате России в Красноярске она не смогла этого повторить.

По словам спортсменки, после четверного тулупа необходимо учить сальхов. На чемпионате России Туктамышева заняла четвертое место, став запасной на чемпионат Европы.

фигурное катание елизавета туктамышева
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