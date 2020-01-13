Малкин обрадовался тому, что обошел Ягра среди ассистентов "Питтсбурга"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин прокомментировал выход на третье место в списке ассистентов команды. Россиянин набрал 2 очка в игре с "Аризоной" и довел свой счёт до 641 передачи.

Малкин обошел чешского форварда Яромира Ягра, в активе которого было 640 очков.