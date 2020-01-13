Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин прокомментировал выход на третье место в списке ассистентов команды. Россиянин набрал 2 очка в игре с "Аризоной" и довел свой счёт до 641 передачи.
Малкин обошел чешского форварда Яромира Ягра, в активе которого было 640 очков.
"Наконец-то. Ягр ведь еще играет и набрал почти 2000 очков. Для меня это слишком много. Ягр - невероятный хоккеист, который играл в Питтсбурге, и его тут любили. Он два раза выигрывал Кубок Стэнли, становился обладателем всех личных трофеев. Мне приятно находиться с ним в одной компании", - приводит слова Малкина пресс-служба НХЛ.
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