Смерть гонщика привела к отмене восьмого этапа "Дакара"

Португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш умер во время ралли-рейда "Дакар". Во время седьмого этапа гонщик был найден в бессознательном состоянии. Вертолёт медпомощи прибыл вовремя, но спасти португальца не удалось.

Из-за этого организаторы "Дакара" отменили восьмой этап в зачёте мотоцклов и квадроциклов. Участники ралли-рейда смогли отдать дань уважения Гонсалвешу.

Карьера Паулу Гонсалвеша

Португальский гонщик впервые выступил на "Дакаре" в 2006 году. Для него это был 13-й ралли-рейд. Лучшее место в зачете мотоциклов - второе в 2015 году.