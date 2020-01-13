Фуркад возглавил общий зачёт Кубка мира после двух побед

Французский биатлонист Мартен Фуркад на этапе Кубка мира в Оберхофе выиграл две гонки - спринт и масс-старт. Пятикратный олимпийский чемпион возглавил общий зачёт, набрав 387 очков.

Норвежец Йоханнес Бё этап пропускал соревнования по семейным причинам, поэтому в его активе остались 374 очка. Бывший лидер занимает второе место. Третьим идет француз Симон Дестье - 352 очка.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов - 5 место и 329 очков. Матвей Елисеев замыкает десятку с 257-ю очками.

Также в общем зачете Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков и Эдуард Латыпов. Ни один из них не входит в топ-30 в зачёте.

Общий зачет Кубка мира по биатлону (топ-10)