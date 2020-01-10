Стрельцов занял третье место в индивидуальной гонке на Кубке IBU

На этапе Кубка IBU в словацком Осрбли состоялась индивидуальная гонка на 15 км у мужчин. Старт был сокращенным из-за погодных условий.

Победу одержал норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм, второе место занял Роман Рес из Германии.

Третий результат показал россиянин Кирилл Стрельцов. Он отстал на 1 минуту 19,5 секунды, допустив один промах.

Результаты индивидуальной гонки на Кубке IBU в Осрбли