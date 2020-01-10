На этапе Кубка IBU в словацком Осрбли состоялась индивидуальная гонка на 15 км у мужчин. Старт был сокращенным из-за погодных условий.
Победу одержал норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм, второе место занял Роман Рес из Германии.
Третий результат показал россиянин Кирилл Стрельцов. Он отстал на 1 минуту 19,5 секунды, допустив один промах.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.