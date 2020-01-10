Трехкратный обладатель шахматной короны Магнус Карлсен рассказал об ошибках французского императора Наполеона Бонапарта и главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в войнах с Россией. По мнению норвежца, с нашей страной нельзя воевать зимой.
"Назову их главную ошибку. Очевидно, чему можно научиться у Гитлера и Наполеона, так это не ходить в Россию зимой", - сказал Карлсен в интервью РБК.
В конце декабря норвежский шахматист стал победителем чемпионатов мира по рапиду и блицу, проходивших в столице России.
Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен установил новое достижение по продолжительности беспроигрышной серии. В классических шахматах норвежец не проигрывает уже 101 партию. Карлсен не проигрывает с 31 июля 2018 года. За это время он одержал 33 победы и 68 раз сыграл вничью. Рекордную партию он провел против армянина Левона Ароняна на турнире на острове Мэн.
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