Шахматист Карлсен рассказал об ошибках Гитлера в войне с Россией

Трехкратный обладатель шахматной короны Магнус Карлсен рассказал об ошибках французского императора Наполеона Бонапарта и главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в войнах с Россией. По мнению норвежца, с нашей страной нельзя воевать зимой.

"Назову их главную ошибку. Очевидно, чему можно научиться у Гитлера и Наполеона, так это не ходить в Россию зимой", - сказал Карлсен в интервью РБК.

В конце декабря норвежский шахматист стал победителем чемпионатов мира по рапиду и блицу, проходивших в столице России.

Рекорд Карлсена

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен установил новое достижение по продолжительности беспроигрышной серии. В классических шахматах норвежец не проигрывает уже 101 партию. Карлсен не проигрывает с 31 июля 2018 года. За это время он одержал 33 победы и 68 раз сыграл вничью. Рекордную партию он провел против армянина Левона Ароняна на турнире на острове Мэн.