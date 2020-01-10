Нападающий ЦСКА Нисимура отдан в аренду португальскому клубу

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура перешел в португальский клуб "Портимоненсе". Контракт подписан на правах аренды до конца сезона. Команда с Пиренеев имеет право выкупить футболиста после аренды, сообщает пресс-служба "армейцев".

Нисимура перешел в ЦСКА летом 2018 года из японского "Вегалта Сэндай". Форвард провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола.

Также сообщается, что российскую команду в связи с истечением срока аренды покинул Лукас Сантос, который вернулся в бразильский клуб "Васко да Гама".