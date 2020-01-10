Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Трампа уличили в тесной связи с руководством Boeing
МИД РФ рассмотрит вопрос о возможности авиарейсов из Крыма в Армению
Португальский футболист "Локомотива" удивился поведению россиян
Фильм "Холоп" собрал 2 млрд рублей за две недели проката
Археологи: древние люди выбирали материал для орудий осознанно
Чиновники оставили без жилья инвалида в Смоленской области
В США обнаружили следы ракет, сбивших украинский самолет
Источник Правда.Ру

Союз биатлонистов России имеет долг в размере 700 тыс. евро

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Сергей Чепиков, бывший биатлонист и член правления СБР рассказал о том, почему команда не может себе позволить шлифт-машину стоимостью 200 тыс. евро. По его словам, у союза крупные долги.

Чепиков в интервью "Матч ТВ" рассказал о том, что организация должна Международному союзу биатлонистов (IBU) около 700 тыс. евро.

"Это деньги, которые они потратили на адвокатов против наших спортсменов, это серьёзная финансовая нагрузка", - заявил Чепиков.

Вице-президент сообщил, что союз не отказался бы от дополнительной спонсорской поддержки. Также Чепиков пообещал, что сделает всё возможное для профессиональных выступлений команды.

сбр биатлон
Актуальная аналитика
Дерматология
Избегайте этих тканей, если хотите здоровую кожу
Новости Украины
Почему Зеленский не поддается давлению США по катастрофе "Боинга"
Партии
"Правые" и "левые" партии: почему произошло разделение
Последние материалы
Фильм "Холоп" собрал 2 млрд рублей за две недели проката
Археологи: древние люди выбирали материал для орудий осознанно
Чиновники оставили без жилья инвалида в Смоленской области
"Правые" и "левые" партии: почему произошло разделение
В США обнаружили следы ракет, сбивших украинский самолет
Вот как чествуют погибших на войне в других странах
Иран приступил к расшифровке "чёрных ящиков" упавшего самолёта
Боец из США рассказал об отношении американцев к Путину
Два в одном: увлажнение и подкормка
Экоактивистка Тунберг протестует против теннисиста Федерера
Популярное
Новости Украины
Бывший замминистра Украины: "Путин эвакуировал Зеленского из Омана"

Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.

Бывший замминистра Украины: "Путин эвакуировал Зеленского из Омана"
Эксперт КБ "Сухой" объяснил, почему молчал экипаж украинского "Боинга"
Катастрофы
Эксперт КБ "Сухой" объяснил, почему молчал экипаж украинского "Боинга"
Зарубежный
Модель из США собирает пожертвования для Австралии, позируя голышом
Здоровье
Медики назвали признаки отсутствия рака у человека
Игорь Буккер "Правые" и "левые" партии: почему произошло разделение Игорь Буккер Соломон Соловьев Живущие осмысленно каждую минуту - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Инфернальные колядки: Великая Отечественная — это весело! Василий Амирджанов
Комментарии
Иран приступил к расшифровке "чёрных ящиков" упавшего самолёта
Эксперт КБ "Сухой" объяснил, почему молчал экипаж украинского "Боинга"
Поздравляя народ Чечни, Рамзан Кадыров проклял Сталина
Канадская делегация будет расследовать авиакатастрофу в Иране
Канадская делегация будет расследовать авиакатастрофу в Иране
Канадская делегация будет расследовать авиакатастрофу в Иране
Иран обвиняет США в подражании террористическим группировкам
Эксперт КБ "Сухой" объяснил, почему молчал экипаж украинского "Боинга"
Бывший замминистра Украины: "Путин эвакуировал Зеленского из Омана"
Эксперты назвали причины снижения пенсий в 2020 году
Британия собирается создать собственный санкционный режим
МЭР прогнозирует укрепление рубля в начале 2020 года
Украинский самолёт в Тегеране загорелся ещё до падения
Украина разваливает себя сама
Поздравляя народ Чечни, Рамзан Кадыров проклял Сталина
Восемьсот жителей Владивостока лишились работы сразу после праздников
Украинцы хотят найти российскую ракету на месте катастрофы в Иране
Трамп: Европа меня не любит, а ведь я ее от России защищаю
Украина возмущена: Путин опять без разрешения был в Крыму
Жительнице Кургана повысили пенсию на 1 рубль 10 копеек
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ