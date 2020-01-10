Союз биатлонистов России имеет долг в размере 700 тыс. евро

Сергей Чепиков, бывший биатлонист и член правления СБР рассказал о том, почему команда не может себе позволить шлифт-машину стоимостью 200 тыс. евро. По его словам, у союза крупные долги.

Чепиков в интервью "Матч ТВ" рассказал о том, что организация должна Международному союзу биатлонистов (IBU) около 700 тыс. евро.

"Это деньги, которые они потратили на адвокатов против наших спортсменов, это серьёзная финансовая нагрузка", - заявил Чепиков.

Вице-президент сообщил, что союз не отказался бы от дополнительной спонсорской поддержки. Также Чепиков пообещал, что сделает всё возможное для профессиональных выступлений команды.