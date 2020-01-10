Сергей Чепиков, бывший биатлонист и член правления СБР рассказал о том, почему команда не может себе позволить шлифт-машину стоимостью 200 тыс. евро. По его словам, у союза крупные долги.
Чепиков в интервью "Матч ТВ" рассказал о том, что организация должна Международному союзу биатлонистов (IBU) около 700 тыс. евро.
"Это деньги, которые они потратили на адвокатов против наших спортсменов, это серьёзная финансовая нагрузка", - заявил Чепиков.
Вице-президент сообщил, что союз не отказался бы от дополнительной спонсорской поддержки. Также Чепиков пообещал, что сделает всё возможное для профессиональных выступлений команды.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.