Португальский футболист "Локомотива" удивился поведению россиян

Полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу заявил, что был удивлен поведению россиян. Летом 2019 года хавбек перешел из "Интера".

"Мне рассказывали, что люди в России закрытые и холодные. Но здесь я в особенной атмосфере с дружелюбными людьми. Мне много помогали, и я был удивлён.

В этом сезоне 26-летний хавбек сыграл в 8 матчах чемпионата России. Он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи, получив 1 предупреждение. В Лиге чемпионов португалец сделал 1 ассист в четырех встречах.