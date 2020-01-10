Экоактивистка Тунберг протестует против теннисиста Федерера

Экологическая активистка Грета Тунберг присоединилась к акции против теннисиста Роджера Федерера. Она ретвитнула сообщение, которое выставляют противники сотрудничества экс-первой ракетки мира с банком "Credit Suisse", сообщает AS.

Акция называется "Rogerwakeupnow" ("Роджер, проснись сейчас же"). Экоактивистам не нравится, что банк, с которым у Федерера спонсорский контракт, инвестирует средства в добычу полезных ископаемых. По мнению активистов, это загрязняет окружающую среду.

Ранее протестующие уже проводили акции против Федерера.