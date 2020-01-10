Российская биатлонистка Екатерина Глазырина победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Осрбли. Она прошла дистанцию 15 км за 36 минут 19,8 секунды без промахов.
Второй стала россиянка Евгения Павлова с отставанием 37,5 секунд. Третье место заняла итальянка Алексия Рунггальдьер.
Виктория Сливко финишировала 12-й, Анна Никулина — 19-й, Ульяна Кайшева — 35-й, Наталья Гербулова — 43-й.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.