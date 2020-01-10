Глазырина выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Осрбли

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Осрбли. Она прошла дистанцию 15 км за 36 минут 19,8 секунды без промахов.

Второй стала россиянка Евгения Павлова с отставанием 37,5 секунд. Третье место заняла итальянка Алексия Рунггальдьер.

Виктория Сливко финишировала 12-й, Анна Никулина — 19-й, Ульяна Кайшева — 35-й, Наталья Гербулова — 43-й.

Результаты индивидуальной гонки на этапе Кубка IBU