Финал МЧМ стал самым рейтинговым событием первой недели 2020 года на ТВ

Финал молодежного чемпионата мира-2020 стал самым рейтинговым спортивным событием на российском телевидении на первой неделе года. Данные приводит компания "Mediascope".

Матч между сборными России и Канады на "Первом канале" собрал рейтинг 5,6 при доле смотрения 18,7. Среди всех трансляций финал занял 14-е место.

В топ-3 спортивных событий на ТВ также вошли трансляция полуфинала молодежного чемпионата мира Россия - Швеция ("Первый канал", рейтинг 3,7, доля 11,0) и встреча ¼ финала турнира Россия - Швейцария ("Матч-ТВ", рейтинг 2,1, доля 7,2).