Экипаж Николаева, все же, сошел с "Дакара"

Экипаж "КАМАЗ-Мастер" Эдуарда Николаева не смог финишировать на шестом участке ралли-рейда "Дакара". У грузовика отказал двигатель на 33-м километре спецучастка.

Проблемы у экипажа Николаева обнаружились еще на пятом этапе. После завершения гонки у экипажа было 10 часов, чтобы починить двигатель. Гонщики прибыли к финишу пятого этапа непосредственно перед стартом шестого и сразу же отправились в путь.