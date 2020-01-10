Экипаж "КАМАЗ-Мастер" Эдуарда Николаева не смог финишировать на шестом участке ралли-рейда "Дакара". У грузовика отказал двигатель на 33-м километре спецучастка.
Проблемы у экипажа Николаева обнаружились еще на пятом этапе. После завершения гонки у экипажа было 10 часов, чтобы починить двигатель. Гонщики прибыли к финишу пятого этапа непосредственно перед стартом шестого и сразу же отправились в путь.
"Экипаж стартовал на пяти работающих цилиндрах, так как времени отремонтировать машину на бивуаке утром уже не было. Из нижней части двигателя, из поддона, вылетела наружу из-за вибрации часть кривошипно-шатунного механизма. Вся машина облита маслом и стоит без движения, экипаж в порядке. Машина находится на песчаном плато, руководство команды направило автомобиль технической помощи для эвакуации грузовика и экипажа", — говорится в сообщении пресс-службы.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.