Боксер Поветкин ведет переговоры о бое с Уайтом

Российский промоутер Вадим Корнилов сообщил, что в скором времени может состояться бой между Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Стороны в данный момент ведут переговоры о поединке.

Ранее Уайт вызвал Поветкина на поединок и предложил провести его 18 апреля.

"Очень интересен этот бой. Переговоры идут", - сказал Корнилов в интервью ТАСС.

В активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.