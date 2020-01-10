Четвертый этап Кубка мира по биатлону продолжится мужским спринтом

В пятницу, 10 января, в немецком Оберхофе продолжится четвертый этап Кубка мира по биатлону. В 16.30 по московскому времени начнется мужской спринт.

Гонку откроет австриец Симон Эдер. Первым из россиян на трассу уйдет Александр Логинов (11-й). Матвей Елисеев получил 15-й номер, Евгений Гараничев - 29-й, Никита Поршнев - 49-й, Эдуарда Латыпов - 73-й, Саид Халили - 105-й.

Общий зачет Кубка мира по биатлону

Лучшим из российских биатлонистов в общем зачете Кубка мира по биатлону является Александр Логинов, который идет на шестом месте. Он набрал 265 очков и отстает от лидирующего Йоханнеса Бё на 109 очков.

Позиции остальных российских биатлонистов:

12. Матвей Елисеев - 183 очков.

31. Евгений Гараничев - 66.

32. Никита Поршнев - 64.

43. Дмитрий Малышко - 32.

45. Антон Бабиков - 27.

53. Эдуард Латыпов - 16.

Расписание этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе

В четверг состоялся спринт у женщин, гонку выиграла норвежка Марта Ройселанн. Остальные старты пройдут в субботу и воскресенье. В программе этапа запланированы: