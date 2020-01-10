В пятницу, 10 января, в немецком Оберхофе продолжится четвертый этап Кубка мира по биатлону. В 16.30 по московскому времени начнется мужской спринт.
Гонку откроет австриец Симон Эдер. Первым из россиян на трассу уйдет Александр Логинов (11-й). Матвей Елисеев получил 15-й номер, Евгений Гараничев - 29-й, Никита Поршнев - 49-й, Эдуарда Латыпов - 73-й, Саид Халили - 105-й.
Лучшим из российских биатлонистов в общем зачете Кубка мира по биатлону является Александр Логинов, который идет на шестом месте. Он набрал 265 очков и отстает от лидирующего Йоханнеса Бё на 109 очков.
Позиции остальных российских биатлонистов:
В четверг состоялся спринт у женщин, гонку выиграла норвежка Марта Ройселанн. Остальные старты пройдут в субботу и воскресенье. В программе этапа запланированы:
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