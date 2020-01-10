Панарин побил рекорд Гретцки

Нападающий клуба НХЛ "Рейнджерс" Артемий Панарин в игре с "Дэвилз" забросил шайбу и сделал две результативные передачи. Он достиг отметки в 61 очко за сезон. Такой показатель россиянин набрал за 43 матча.

Панарин побил рекорд легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. В сезоне-1996/97 форвард набрал за "Рейнджерс" 59 очков за аналогичное количество игр.

Российский форвард перешел в "Рейнджерс" летом 2019 года из "Коламбуса". Панарин стал вторым по размеру зарплаты игроком в НХЛ.