Экипаж Николаева продолжит "Дакар", несмотря на поломку

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" Эдуарда Николаева выйдет на старт шестого этапа ралли-рейда "Дакар". На пятом спецучастке он столкнулся с механическими проблемами. Из-за замены прокладки блока цилиндров экипаж потерял несколько часов.

"Они заменили прокладку блока цилиндров двигателя. Произвели сложный ремонт, головка блока весит около 130 кг. Это не останавливало экипаж в желании продолжить гонку. Экипаж Николаева стартует сегодня 12-м, в 10:29 (мск)", - говорится в сообщении.

Николаев является действующим чемпионом "Дакара".