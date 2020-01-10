Панарин набрал три очка за "Рейнджерс", Шестеркин отразил 46 бросков

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин набрал три очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси". Он забросил шайбу и сделал две результативные передачи.

"Рейнджерс" выиграли встречу со счетом 6:3. Панарин был признан второй звездой матча. Третьей звездой стал вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин, который отразил 46 бросков по своим воротам.

Панарин в этом сезоне набрал 61 очко, занимая шестое место в бомбардирской гонке. Он на девять очков отстал от лидера Конора Макдэвида.