На четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе состоялся женский спринт. Гонка сопровождалась плотным туманом и сложными погодными условиями.
Победу одержала норвежка Марта Ольсбу Ройселанн, которая завершила гонку без промахов. Второй с отставанием 33,1 секунды и 1 промахом финишировала немка Дениз Херманн. Третьей стала француженка Жюли Симон.
Лучшей из россиянок финишировала Светлана Миронова. Она заняла 19-е место, допустив 2 промаха и отстав на 2 минуты.
1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) - 22.04,9 (0 шт. кругов)
2. Дениза Херманн (Германия) - отставание 33,1 (1)
3. Жюли Симон (Франция) - +47,4 (1)
19. Светлана Миронова (Россия) - 1.59,8 (2)
29. Анастасия Поршнева (Россия) - 2.16,8 (1)...
30. Лариса Куклина (Россия) - 2.18,7 (2)...
50. Кристина Резцова (Россия) - 3.04,3 (3)...
69. Ирина Старых (Россия) - 3.51,3 (4)
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