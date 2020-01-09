Россиянки не смогли пробиться в десятку на Кубке мира по биатлону

На четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе состоялся женский спринт. Гонка сопровождалась плотным туманом и сложными погодными условиями.

Победу одержала норвежка Марта Ольсбу Ройселанн, которая завершила гонку без промахов. Второй с отставанием 33,1 секунды и 1 промахом финишировала немка Дениз Херманн. Третьей стала француженка Жюли Симон.

Лучшей из россиянок финишировала Светлана Миронова. Она заняла 19-е место, допустив 2 промаха и отстав на 2 минуты.

Результаты женского спринта на этапе КМ в Оберхофе