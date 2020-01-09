Главой департамента судейства РФС станет венгр Кашшаи

Венгерский футбольный арбитр Виктор Кашшаи станет главой департамента судей РФС. 44-летний рефери в скором времени прибудет в Россию и подпишет контракт с союзом, сообщает РБК.

В РФС отказались комментировать информацию. Кашшаи завершил карьеру в конце 2019 года. Тогда же со своего поста был уволен глава российских судей Александр Егоров.

Карьера Виктора Кашшаи

Венгерский арбитр обслуживал матчи чемпионатов мира и Европы. Кашшаи постоянно привлекался к работе на играх Лиги чемпионов, а в 2011 году судил финал турнира на "Уэмбли" ("Барселона" - "Манчестер Юнайтед").

Несмотря на успехи, карьера арбитра Кашшаи сопровождалась постоянными скандалами. Так, во время матча Евро-2016 Украина - Англия судья не засчитал гол Марко Девича в ворота британцев, который был забит по правилам.