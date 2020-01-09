Украинский боксёр Ломаченко опубликовал видео с российскими солдатами

Чемпион мира в лёгком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко опубликовал в Instagram ролик, посвящённый православной вере. За кадром звучит стихотворение, написанное Юрием Резаевым.



Видео из Instagram Василия Ломаченко.

Мужчина проживает в монастыре "Корсунская пустынь" в Орловской области. На видео, которое опубликовал Ломаченко, показаны кадры с участием российских военных. В конце видео показана надпись "Благодарим за помощь в съёмках вежливых людей".

Кто такой Василий Ломаченко

Ломаченко является уроженцем Белгород-Днестровского Одесской области. Украинец завоевал две золотые награды на Олимпийских играх.

После перехода в профессионалы Ломаченко провел 15 боёв, в которых одержал 14 побед. Он становился чемпионом мира в трёх весовых категориях.