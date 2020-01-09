Федерация лыжных гонок России опубликовала состав мужской и женской команд на этап Кубка мира в Дрездене. 11 января в немецком городе состоится спринт свободным стилем, 12 числа - командный спринт.
Этап состоится без лидеров сборной России, которые приняли участие в "Тур де Ски". Мужскую команду представят:
У женщин за сборную России выступят:
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.