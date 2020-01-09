Этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет без лидеров сборной России

Федерация лыжных гонок России опубликовала состав мужской и женской команд на этап Кубка мира в Дрездене. 11 января в немецком городе состоится спринт свободным стилем, 12 числа - командный спринт.

Этап состоится без лидеров сборной России, которые приняли участие в "Тур де Ски". Мужскую команду представят:

Андрей Краснов.

Глеб Ретивых.

Андрей Собакарев.

Александр Терентьев.

Денис Филимонов.

У женщин за сборную России выступят: