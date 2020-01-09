Этап Кубка IBU, который должен был состояться в польско городе Душники-Здруй, перенесен в словацкий Осрбли. Изменения связаны с тёплой погодой в Польше, сообщает пресс-служба IBU.
Таким образом, с 10 по 12 января состоится четвертый этап, а с 16 по 18 января пятый. Оба старта пройдут в Осрбли.
В составе мужской сборной в Осрбли выступят:
В заявку женской команды были включены:
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