Этап Кубка IBU перенесен из-за тёплой погоды в Польше

Этап Кубка IBU, который должен был состояться в польско городе Душники-Здруй, перенесен в словацкий Осрбли. Изменения связаны с тёплой погодой в Польше, сообщает пресс-служба IBU.

Таким образом, с 10 по 12 января состоится четвертый этап, а с 16 по 18 января пятый. Оба старта пройдут в Осрбли.

В составе мужской сборной в Осрбли выступят:

Семён Сучилов,

Кирилл Стрельцов,

Василий Томшин,

Алексей Слепов,

Вадим Филимонов,

Ильназ Мухамедзянов.

В заявку женской команды были включены: