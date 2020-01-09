Российские экипажи команды "КАМАЗ-Мастер" заняли три первых места на пятом спецучастке ралли "Дакар". Первым финишировал Дмитрий Сотников. На 3 минуты 6 секунд от него отстал Антон Шибалов, на 3 минуты 15 секунд — Андрей Каргинов.
На первое место в общем зачете вышел Андрей Каргинов, который преодолел пять спецучастков за 20 часов 10 минут 2 секунды. Антон Шибалов отстает на 14 минут 53 секунды.
Третье место занимает белорусский гонщик Сергей Вязович на МАЗ, который уступает 23 минуты 58 секунд.
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