Теннисист Даниил Медведев в матче ATP Cup победил аргентинца Диего Шварцмана. Встреча завершилась за 2 часа 23 минуты в трех сетах - 6:4, 4:6, 6:3. Россиянин сделал 14 эйсов, не совершив ни одной двойной ошибки.
Россия победила Аргентину со счетом 2:0 и вышла в полуфинал турнира. Ранее Карен Хачанов победил Гвидо Пелью.
В полуфинале сборная России встретится с победителем матча Сербия - Канада.
Ранее в 1/2 финала турнира вышла команда Австралии, которая ждет соперника из пары Бельгия - Испания.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.