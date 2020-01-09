Сборная России вышла в полуфинал ATP Cup после победы Медведева

Теннисист Даниил Медведев в матче ATP Cup победил аргентинца Диего Шварцмана. Встреча завершилась за 2 часа 23 минуты в трех сетах - 6:4, 4:6, 6:3. Россиянин сделал 14 эйсов, не совершив ни одной двойной ошибки.

Россия победила Аргентину со счетом 2:0 и вышла в полуфинал турнира. Ранее Карен Хачанов победил Гвидо Пелью.

Сетка ATP Cup

В полуфинале сборная России встретится с победителем матча Сербия - Канада.

Ранее в 1/2 финала турнира вышла команда Австралии, которая ждет соперника из пары Бельгия - Испания.