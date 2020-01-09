МОК не обсуждал с комиссией спортсменов вопрос санкций WADA к России

Президент МОК Томас Бах заявил о том, что на встрече Исполкома организации с комиссией спортсменов не обсуждались санкции WADA по отношению к России. Глава МОК посоветовал дождаться решения CAS.

"Нет, мы это не обсуждали, потому что этот вопрос сейчас в руках CAS, и не дело МОК обсуждать эту процедуру, - сказал Бах. - Комиссия была проинформирована позицией исполкома МОК по этому вопросу, но мы не обсуждали возможные последствия решения, поскольку сначала надо дождаться решения суда", - сказал Бах.

В четверг исполком МОК провел встречу с комиссией спортсменов организации, в которую входит двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.