Президент МОК Томас Бах заявил о том, что на встрече Исполкома организации с комиссией спортсменов не обсуждались санкции WADA по отношению к России. Глава МОК посоветовал дождаться решения CAS.
"Нет, мы это не обсуждали, потому что этот вопрос сейчас в руках CAS, и не дело МОК обсуждать эту процедуру, - сказал Бах. - Комиссия была проинформирована позицией исполкома МОК по этому вопросу, но мы не обсуждали возможные последствия решения, поскольку сначала надо дождаться решения суда", - сказал Бах.
В четверг исполком МОК провел встречу с комиссией спортсменов организации, в которую входит двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.