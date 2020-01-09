Хоккейный матч Россия - США вошел в топ-15 программ на ТВ в 2019 году

Матч чемпионата мира-2019 по хоккею между командами России и США вошел в число самых популярных в прошлом году. По версии Mediascope, четвертьфинальная игра собрала рейтинг 6,64 при доле смотрения 26,75.

Трансляция игры проходила 23 мая на Первом канале. Среди самых популярных программ года хоккейный матч занимает 15-е место. Это единственная спортивная передача в рейтинге.

Топ-15 передач на российском ТВ в 2019 году