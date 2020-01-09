Хоккейный матч Россия - США вошел в топ-15 программ на ТВ в 2019 году
Матч чемпионата мира-2019 по хоккею между командами России и США вошел в число самых популярных в прошлом году. По версии Mediascope, четвертьфинальная игра собрала рейтинг 6,64 при доле смотрения 26,75.
Трансляция игры проходила 23 мая на Первом канале. Среди самых популярных программ года хоккейный матч занимает 15-е место. Это единственная спортивная передача в рейтинге.
Топ-15 передач на российском ТВ в 2019 году
- Новогоднее обращение Владимира Путина (Первый) - 15,34 рейтинг/35,25 доля смотрения
- Новогоднее обращение Владимира Путина (Россия 1) - 10,34 / 23,76
- Военный парад 74-й годовщины Победы (Первый) - 9,5 / 37,67
- Фильм "Т-34" (Россия 1) - 9,39 / 35,02
- Новогодняя ночь на Первом (1 января) ч. 2 - 9,04 / 25,99
- Новогодняя ночь на Первом (1 января) ч. 1 - 8,67 / 23,26
- Новости 9 мая (Первый) - 8,24 / 35,4
- Фильм "Иван Васильевич меняет профессию" (Первый) - 7,87 / 21,54
- Фильм "Движение вверх" (Россия 1) - 7,27 / 22,84
- Фильм "Другие" (Россия 1) - 7,26 / 25,44
- "Пусть говорят" 18 марта (Первый) - 7,06 / 21,42
- Новогодний парад звезд (Россия 1) - 6,91 / 18,38
- Фильм "Знахарь" (Первый) - 6,92 / 28,02
- Фильм "Несокрушимый" (Россия 1) - 6,7 / 21,7
- Матч ЧМ по хоккею Россия - США - 6,64 / 26,75