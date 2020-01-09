Стал известен состав сборной России на ЧМ по санному спорту в Сочи

Начальник сборной России по санному спорту Артём Петраков сообщил о планах команды на чемпионат мира. Соревнования пройдут в Сочи 15 и 16 февраля.

На чемпионате мира выступят четыре женщины, четыре мужчины и три пары. В состав команды включены лидеры Кубка мира Татьяна Иванова и Роман Репилов. До конца января определятся еще одна женская и две мужские вакансии.

Состав сборной России на чемпионат мира в Сочи