Начальник сборной России по санному спорту Артём Петраков сообщил о планах команды на чемпионат мира. Соревнования пройдут в Сочи 15 и 16 февраля.
На чемпионате мира выступят четыре женщины, четыре мужчины и три пары. В состав команды включены лидеры Кубка мира Татьяна Иванова и Роман Репилов. До конца января определятся еще одна женская и две мужские вакансии.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.