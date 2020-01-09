Таксист, который стал участником скандала с Марией Погребняк, женой футболиста Павла Погребняка, отключен от сервиса "Яндекс.Такси", сообщает "РИА Новости". Ранее девушка опубликовала информацию о том, что водитель не выполнил заказ и грубо высадил её, разбросав вещи по асфальту.
"Водитель вёл себя недопустимым образом, тем самым грубо нарушив все мыслимые правила. Мы возмущены его поведением и заблокировали ему доступ к заказам нашего сервиса, а также вернули девушке деньги за испорченную поездку", - сказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Такси".
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.