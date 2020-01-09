В "Яндекс.Такси" отреагировали на скандал с женой футболиста Погребняка

Таксист, который стал участником скандала с Марией Погребняк, женой футболиста Павла Погребняка, отключен от сервиса "Яндекс.Такси", сообщает "РИА Новости". Ранее девушка опубликовала информацию о том, что водитель не выполнил заказ и грубо высадил её, разбросав вещи по асфальту.